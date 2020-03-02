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Реал - Барселона: слова Зидана после матча

Реал - Барселона: слова Зидана после матча
08:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над Барселоной.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над Барселоной (2:0) в матче 26-го тура Ла Лиги. Француз отметил, что после перерыва Бланкос играли значительно лучше, а также выделил Мариано Диаса и Винисиуса Джуниора, которые отличились голами.

«Первый тайм был непрост, но второй был очень хорош. В нападении мы играли превосходно, и, что важнее всего, Реал очень хорошо действовал в прессинге. Против таких команд нужно действовать именно так – очень хорошо прессинговать. Если позволить Барселоне играть, то придется бегать за мячом».

«Винисиус заслужил этот гол. Важный гол в ворота принципиального соперника. Я рад за Мариано, потому что ему было непросто, ведь он мало играл. Но Мариано вышел и забил гол», — сказал Зидан.

После победы над Барселоной Реал вернул лидерство в Ла Лиге. Бланкос опережают каталонцев на одно очко.

В следующем матче 8 марта команда Зидана на выезде сыграет с Бетисом.

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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