Зозуля обратился к фанатам Райо Вальекано

Новости спорта:Роман Зозуля прокомментировал выкрики в свой адрес.

Фанаты Райо Вальекано во время последнего матча против Альбасете называли нападающего Романа Зозулю коммунистом. Несколькими месяцами ранее те же самые фанаты называли его нацистом.

Случившееся иронично прокомментировал сам украинец.

"Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом и сегодня я не слышал, но мне сказали, что кричали: "Комуннист". Они еще сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого", - сказал Зозуля в интервью программе ПроФутбол.

Отметим, что после того, как украинца назвали нацистом, Райо Вальекано оштрафовали, но клуб не согласился с наказанием и обратился в CAS.