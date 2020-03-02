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Бангура рассказал о самых высоких премиальных в Динамо

Бангура рассказал о самых высоких премиальных в Динамо
10:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бывший нападающий киевского Динамо Исмаэль Бангура поделился воспоминаниями о карьере в Украине.

«Динамо Киев – это моя команда. Мой дом. Я никогда не забуду, как играл там. То, что мне удавалось в Динамо, не получалось ни во Франции, ни в Азии».

«Это был лучший период в моей карьере. Однажды пообещал Лужному, что если он выпустит меня на матч с Шахтером, то я сделаю дубль. И я сдержал слово. Матч с Шахтером в Кубке? Помню его, как и сегодня. Суркис был очень злым после игры. Думал, он убьет меня. Обещал очень большие премиальные. Но потом подбадривал нас».

«Перед игрой в России со Спартаком, Игорь Суркис позвонил мне и сказал, что хочет выиграть матч и дело даже не в футболе. Я сказал, чтобы он доверился мне. Идут мурашки по коже, когда вспоминаю те матчи. За победу над Спартаком получил наибольшие премиальные – 10 тысяч долларов. Такие же премиальные были за победу над ПСЖ и Шахтером».

«В Динамо я был счастлив, у меня все получалось. Когда я играл в ОАЭ, то Динамо хотело меня вернуть. Суркис предлагал мне вернуться, но мой клуб запретил мне переходить в Динамо.

Сейчас у меня серьезные проблемы из-за моей жены. У нас четверо детей, когда я однажды вернулся из Саудовской Аравии — хотел купить им дом. Но обнаружил, что денег нет. Она сказал, что потратила миллион евро, который я откладывал всю карьеру. Мне такая сумма не нужна, но я хотел дать будущее своим детям».

В составе Динамо Бангура сыграл 68 матчей во всех турнирах в период с 2007 по 2009 год. За это время гвинеец забил 37 голов и отдал 8 результативных передач.

В ноябре Бангура в качестве свободного агента перешел в команду второго французкого дивизиона Мюлуз. За новый клуб Исмаэль сыграл 10 матчей, забив один гол.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Исмаэль Бангура.
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