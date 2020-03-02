Вернидуб признался, что мог возглавить Динамо

Новости спорта:Специалист сравнил украинские клубы.

Экс-тренер луганской Зари, ныне возглавляющий солигорский Шахтер Юрий Вернидуб в интервью Football Hub сравнил донецкий Шахтер и киевское Динамо.

"Динамо - это, можно сказать, народный клуб, который на устах у всех. Шахтер никогда не станет Динамо, как бы он не хотел этого. Точно также, как Динамо не станет Шахтером.

Еще с советских времен имя Динамо всегда громко звучало. На данный момент Шахтер переигрывает киевлян. Но я уверен, что придет время, и все опять поменяется".

Также специалист прокомментировал слухи о возможности возглавить "бело-синих".

"Много говорили про Динамо. Вы думаете, что я бы не хотел стать тренером такой команды? Хотел бы. Но так сложилось. Значит, это не то, что мне нужно было", - сказал Вернидуб.