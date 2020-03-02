Челси - Ливерпуль: на кого ставят букмекеры в Кубке Англии

Новости спорта:Челси и Ливерпуль сыграют в пятом раунде Кубка Англии.

Во вторник, 3 марта, Челси примет Ливерпуль в матче пятого раунда Кубка Англии. Матч состоится на Стэмфорд Бридж в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния "синих", установив соответствующие котировки.

Так, в конторе Parimatch на успех Челси можно сделать ставку с коэффициентом 2.20, в то время, как на победу подопечных Юргена Клоппа - 3.00. Ничейный результат специалисты оценили в 3.80.

В своей истории Челси и Ливерпуль встречались 185 раз, из которых 64 раза побеждали "синие" и 79 - "красные". 42 раза поединки заканчивались вничью.

Ливерпуль в данный момент возглавляет таблицу АПЛ, имея 79 очков на своем счету. Челси же занимает четвертое место с 45-ю баллами.