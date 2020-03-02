Реал - Барселона: полный видеообзор матча 1.03.20

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 26-го тура Примеры Реал - Барселона.

Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

Стоит отметить, что эта домашняя победа в Эль Класико стала для "сливочных" первой с октября 2014 года в чемпионате Испании. Тогда Реал выиграл на своем стадионе Барселону со счетом 3:1.

Последняя же победа мадридского клуба над "сине-гранатовыми" произошла в августе 2017 года, когда Реал забрал в свою копилку Суперкубок Испании. Таким образом, подопечные Зинедина Зидана прервали серию без побед в Эль Классико длительностью в семь матчей.

Реал - Барселона 2:0

Голы: Винисиус, 71, М. Диас, 90+2

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде (Васкес, 86), Каземиро, Кроос — Иско (Модрич, 79), Бензема (М. Диас, 90+1), Винисиус

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Артур (Ракитич, 81), Бускетс, де Йонг — Видаль (Брайтвейт, 69) — Месси, Гризманн (Фати, 81)

Предупреждения: Винисиус, Карвахаль — Альба, Месси