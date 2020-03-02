Буффон пока не принял решения касательно своего будущего

Напомним, 42-летний итальянский футболист вернулся в стан туринской команды прошлым летом, заключив договор, который истекает в будущее межсезонье.
Тем не менее, Сильвано Мартина, агент опытного вратаря, утверждает, что стороны вскоре начнут диалог, и Буффон сможет продолжить свои выступления за Ювентус в следующем сезоне.
"Мы еще не решили этот вопрос. Буффон вскоре примет решение. Кажется, он в порядке, но мы не говорили об этом сейчас", — цитирует Мартину СМИ.
Ранее сообщалось, что нападающий "бьянконери" Криштиану Роналду подумывает над тем, чтобы вернуться в Реал.