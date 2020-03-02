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СМИ: Бобан покинул Милан, Мальдини на грани ухода

СМИ: Бобан покинул Милан, Мальдини на грани ухода
21:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:На руководящих должностях Милана происходят изменения.

Иван Газидис принял решение распрощаться со Звономиром Бобаном, сообщает Sky Sport Italia.

Согласно информации источника, будущее Пауло Мальдини пока что обсуждается, но и он близок к уходу из клуба.

Напомним, что Бобан после унизительного поражения от Аталанты в 17 туре Серии А сетовал на то, что клуб не может провести необходимые трансферы, чем вызвал недовольство владельцев Милана.

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В последнее же время на повестке дня стояло обсуждение кандидатуры нового тренера, который примет клуб в конце сезона или по ходу текущего.

Бобан и Мальдини выступали за кандидатуру Массимилиано Аллегри, а Иван Газидис настаивал на Ральфе Рангнике, который затребовал полномочия лично проводить комплектацию команды.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Звономир Бобан.
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