Браво рассматривает переход в Нью-Йорк Сити летом

Новости спорта:Клаудио Браво рассматривает вариант перехода в МЛС летом.

Вратарь Манчестер Сити Клаудио Браво рассматривает вариант перехода в МЛС летом. Чилиец может присоединиться к Нью-Йорк Сити после окончания контракта с манчестерским клубом.

Текущее соглашение голкипера рассчитано до конца июня. Браво не собирается продлевать его, предпочитая игровую практику, которую он может получить в МЛС.

Чилиец перешел в английский клуб в 2016 году из Барселоны. В текущем сезоне Браво сыграл в 14 матчах за Горожан во всех турнирах, из них три раза отстояв «на ноль». Чилиец закрепился в качестве резервиста бразильца Эдерсона, редко получая возможность выйти на поле.

Манчестер Сити занимает второе место в АПЛ, набрав 57 очков после 27 туров. 4 марта Горожане проведут матч 1/8 финала Кубка Англии против Шеффилд Уэнсдей.