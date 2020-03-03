Кто фаворит в гонке за Джейдона Санчо

Новости спорта:Полузащитник Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо может оказаться в Манчестер Юнайтед.

Английский Манчестер Юнайтед желает приобрести вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

По информации The Telegraph, "шмели" отпустят английского футболиста только за требуемую сумму. По некоторым данным, она составляет 120 миллионов фунтов.

Кроме того, издание заявляет, что 19-летний хавбек и "манкунианский" клуб уже почти определились с заработной платой - стороны могут согласиться на 200 тысяч фунтов в неделю.

Заметим, что в нынешнем сезоне игрок провел 33 матчей, в которых забил 17 голов и выполнил 18 результативных передач.