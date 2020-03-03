Мбаппе может выступить на Олимпиаде-2020

Новости спорта:Килиан Мбаппе попал в расширенный список сборной Франции на Олимпиаду-2020.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе попал в расширенный список сборной Франции на Олимпиаду-2020. Игрок парижан включен в список из 80 игроков, который позже будет сокращен до 18 человек до 18 лет и четыре футболистов старше этого возраста.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что Мбаппе идеально подходит для олимпийской сборной страны.

«Килиан не просто подходит по возрасту — у него невероятный талант. Многие президенты клубов считают, что Олимпийские игры не совсем удачно совпадают с графиками подготовки к новому сезону. Не будем забывать и о Евро-2020. Но я виделся с владельцем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи — он заверил меня, что мы сможем рассчитывать на Мбаппе».

Напомним, что Мбаппе в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году, а также был признан лучшим молодым игроком мирового первенства.

Мбаппе в текущем сезоне провел 31 матч в составе ПСЖ во всех турнирах, забив 27 мячей. Также на его счету 34 матча и 13 голов за сборную Франции.

Ранее сообщалось, что участие в Олимпиаде-2020 примет лидер Ливерпуля Мохамед Салах, который намерен выступать в составе сборной Египта.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 22 июля по 8 августа.