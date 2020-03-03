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Лацио намерено продлить своего лидера

Лацио намерено продлить своего лидера
14:35 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Действующий контракт связывает футболиста с Орлами до 2022 года.

Лацио заинтересован в продлении испанского полузащитника Луиса Альберто. Действующий контракт связывает футболиста с Орлами до 2022 года, однако руководство Лацио готово предложить соглашение игроку до 2025 года.

Заработная плата Альберто в случае продления контракта будет составлять три миллиона евро без учета бонусных выплат.

Альберто перешел в Лацио из Ливерпуля в 2016 году за четыре миллиона евро. В текущем сезоне на счету игрока 30 матчей во всех турнирах за римлян, в которых он отметился пятью голами и 12 ассистами.

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Лацио на данный момент идет на первом месте в турнирной таблице Серии А, опережая Ювентус на два очка. В следующем туре 7 марта команда Симоне Индзаги сразится с Аталантой украинца Руслана Малиновского.

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ФК Лацио, Футбол, Новости футбола, Луис Альберто.
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