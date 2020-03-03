Новости спорта:Форвард сборной Украины Роман Яремчук поведал о задачах сборной Украины на Евро-2020.

Нападающий сборной Украины и бельгийского Роман Яремчук рассказал об атмосфере в команде и поделился своими впечатлениями от работы с Андреем Шевченко в сборной Украины. Цитирует украинца официальный сайт UEFA.

«От игры в сборной я получаю огромное удовольствие, ведь там меня окружают футболисты очень высокого уровня: Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Зинченко, Степаненко. Могу всех перечислить, со всеми приятно играть. Действительно, тренер требует от меня выполнять много черновой работы, подыгрывать партнерам, создавать для них свободные зоны. Это необходимо при такой структуре игры. Каждый игрок сборной влюбился в идею тренера, нам очень нравятся требования Шевченко. Всегда приятно играть в такой футбол. С первого же дня нашей работы он начал нам объяснять свое видение. Говорил, что больше мы не будем так много обороняться, а постараемся играть с позиции силы. Конечно, нам есть еще над чем работать – и очень много. Но я считаю, что у нашей команды большое будущее».

«В сборной много молодых талантливых игроков. Сейчас из Украины много ребят уезжает в Европу, получают там хорошую школу и потом приезжают совсем с другим менталитетом. Это, наверное, один из самых важных факторов для сборной и всего украинского футбола. Это большой плюс для меня, очень помогает в развитии. Андрей Николаевич дает много правильных советов, постоянно старается чему-то научить, но при этом никогда не ставит себя выше игроков.

Он действительно хочет помочь и подсказать тебе, как правильно действовать на поле. Я считаю его очень сильным тактиком. При этом он интеллигентный человек, всегда корректен на публике. Хотя в раздевалке, конечно же, может подсказать что-то на повышенных тонах. Важно, что для него все равны. Он много сделал для Украины как футболист, а сейчас продолжает уже как тренер».