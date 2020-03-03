"Он стал спокойнее": Тухель о изменениях Неймара

Новости спорта:Тухель похвалили главную звезду команды.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель в преддверии матча 1/2 финала Кубка Франции с «Лионом» высказался о нападающем парижан Неймаре.

«Неймар стал спокойнее. Он провёл хороший матч с „Бордо“, но, к сожалению, получил красную карточку.

Это было не очень хорошо, но ничего уже не исправишь. У меня такое ощущение, что теперь он стал спокойнее.

Он готовится к следующей игре, он настроен на борьбу, а это необходимо команде. Я счастлив, что он с нами. Думаю, Неймар стал увереннее в себе и обрёл свой ритм», — приводит слова Тухеля FOX Sports.