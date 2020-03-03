Скачать
Вторник, 03.03.2020
Шахтер - Днепр: анонс центрального матча 21-го тура УПЛ (Фото, Видео)
Шахтер - Днепр: анонс центрального матча 21-го тура УПЛ (Фото, Видео)
Динамо - Колос: прямая-трансляция матча
Динамо - Колос: прямая-трансляция матча
Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма
Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма
Месси без Роналду показывает плохую игру в Эль-Класико (Фото)
Месси без Роналду показывает плохую игру в Эль-Класико (Фото)

Бенитес объяснил, почему ему не удалось взять АПЛ с Ливерпулем

Бенитес объяснил, почему ему не удалось взять АПЛ с Ливерпулем
20:09 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Всему виной отсутствие денег.

Главный тренер китайского Далянь Ифан Рафаэль Бенитес сравнил нынешний Ливерпуль с командой десятилетней давности. Испанец тренировал Красных с 2004 по 2010 год.

«У нас не было денег. Бюджет на трансферы в последний мой год составлял 17 миллионов евро, с таким уровнем невозможно соперничать за чемпионство. Мы пытались продавать и покупать, чтобы как-то сблизиться с конкурентами».

«У нынешней команды было два-три года хороших инвестиций и много успешных подписаний. Кроме того, есть тренер, чье мнение ценится владельцами».

Украина сыграет с Германией, Испанией и Швейцарией в Лиге Наций

Рафаэль Бенитес провел 350 матчей в качестве главного тренера Ливерпуля. В 2005 году Красные под его руководством выиграли Лигу чемпионов. Однако он не сумел за это время выиграть чемпионат Англии.

Ливерпуль уверенно лидирует в АПЛ, набрав 79 очков после 28 туров. Сегодня Красные сыграют в Кубке Англии против Челси, а 7 марта в чемпионате примут Борнтмут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, Ливерпуль, Бенитес, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона приняла решение касательно трансфера Виллиана
02 Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма
03 Неизвестное Динамо: вторая серия (Видео)
04 Динамо - Колос: прямая-трансляция матча
05 Клопп назвал причину поражения от Уотфорда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь