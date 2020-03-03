Бенитес объяснил, почему ему не удалось взять АПЛ с Ливерпулем

Новости спорта:Всему виной отсутствие денег.

Главный тренер китайского Далянь Ифан Рафаэль Бенитес сравнил нынешний Ливерпуль с командой десятилетней давности. Испанец тренировал Красных с 2004 по 2010 год.

«У нас не было денег. Бюджет на трансферы в последний мой год составлял 17 миллионов евро, с таким уровнем невозможно соперничать за чемпионство. Мы пытались продавать и покупать, чтобы как-то сблизиться с конкурентами».

«У нынешней команды было два-три года хороших инвестиций и много успешных подписаний. Кроме того, есть тренер, чье мнение ценится владельцами».

Рафаэль Бенитес провел 350 матчей в качестве главного тренера Ливерпуля. В 2005 году Красные под его руководством выиграли Лигу чемпионов. Однако он не сумел за это время выиграть чемпионат Англии.

Ливерпуль уверенно лидирует в АПЛ, набрав 79 очков после 28 туров. Сегодня Красные сыграют в Кубке Англии против Челси, а 7 марта в чемпионате примут Борнтмут.