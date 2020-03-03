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Тренер сборной Германии похвалил Андрея Шевченко

Тренер сборной Германии похвалил Андрея Шевченко
21:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Йоахим Лев с уважением отнеся к сборной Украины.

Наставник немцев Йоахим Лев доволен итогами жеребьевки Лиги наций, согласно которым Германия сыграет в группе со Швейцарией, Испанией и Украиной.

"Это хорошо, что мы не будем играть с теми же соперниками, что в прошлой Лиге наций.

У нас будет соседская дуэль со Швейцарией, Украина хорошо проявила себя под руководством Шевченко, а Испания остается топ-командой высочайшего уровня. Мы ждем эти матчи. Они будут интересны и для болельщиков тоже", — цитирует Лева официальный сайт УЕФА.

"Лига наций – это турнир, который воспринимается очень серьезно, куда серьезнее любых товарищеских матчей. Это же касается и футболистов. Если у нас и есть цель на Лигу наций, то это [выиграть группу и] сыграть в финальном турнире".

Матчи группового этапа Лиги наций пройдут осенью 2020 года – с 5 сентября по 17 ноября, финальная стадия – 2,3 и 6 июня 2021, а плей-офф за выход на чемпионат мира – в марте 2022.

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Андрей Шевченко, Йоахим Лев, УЕФА, Новости спорта, Новости футбола, Лига Наций.
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