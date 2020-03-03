Динамо обыграло Колос и потеснило Зарю со второго места (Видео)

Динамо победило Колос в стартовом матче 21-го тура чемпионата Украины (2:0).
В конце первого тайма дебютный мяч в нынешнем сезоне забил Фран Соль. Испанец добил мяч в сетку после того, как Карлос Де Пена пробил в штангу.
Под занавес первой половины встречи Евгений Задоя получил красную карточку и оставил Колос в меньшинстве.
Все вопросы о победителе матча в начале второго тайма снял Виктор Цыганков. Капитан киевлян, впервые вышедший в основном составе в 2020 году, забил классным дальним ударом.
Динамо вернуло себе вторую строчку в чемпионате Украины, но завтра киевлян в случае победы над Львовом обойдет Заря. Колос по итогам тура сохранит шестое место.
В следующем туре Динамо сыграет с Александрией в гостях, а Колос примет Шахтер.