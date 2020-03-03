Динамо обыграло Колос и потеснило Зарю со второго места (Видео)

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Вторник, 03.03.2020
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21:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена Телеграм: Динамо Киев

Новости спорта:Динамо сумело реабилитироваться за поражение от Днепра.

Динамо победило Колос в стартовом матче 21-го тура чемпионата Украины (2:0).

В конце первого тайма дебютный мяч в нынешнем сезоне забил Фран Соль. Испанец добил мяч в сетку после того, как Карлос Де Пена пробил в штангу.

Под занавес первой половины встречи Евгений Задоя получил красную карточку и оставил Колос в меньшинстве.

Все вопросы о победителе матча в начале второго тайма снял Виктор Цыганков. Капитан киевлян, впервые вышедший в основном составе в 2020 году, забил классным дальним ударом.

Динамо вернуло себе вторую строчку в чемпионате Украины, но завтра киевлян в случае победы над Львовом обойдет Заря. Колос по итогам тура сохранит шестое место.

В следующем туре Динамо сыграет с Александрией в гостях, а Колос примет Шахтер.

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