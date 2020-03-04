Ливерпуль повержен: Челси вышел в 1/4 финала Кубка Англии (Фото,Видео)

Новости спорта:Челси легко обыграл Ливерпуль в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Челси разобрался с Ливерпулем в матче 1/8 финала Кубка Англии (2:0).

Синие вышли вперед на 13-й минуте. Виллиан пробил из-за пределов штрафной площади, а вратарь Красных Адриан допустил грубую ошибку, не сумев должным образом отразить несложный удар бразильца.

Ливерпуль пытался отыграться, но ничего у команды Юргена Клоппа в этот вечер на получалось. Второй мяч Челси по сути убил интригу в матче — Росс Баркли подхватил мяч в районе центра поля, промчался с ним до штрафной и нанес мощный и точный удар.

Обзор матча:

Челси стал вторым участником 1/4 финала Кубка Англии, присоединившись к Арсеналу, который вчера победил Портсмут (2:0).

В воскресенье команда Фрэнка Лэмпарда на Стамфорд Бридж примет Эвертон в матче чемпионата. Ливерпуль, потерпевший третье поражение в четырех последних матчах, в субботу сыграет с Борнмутом.