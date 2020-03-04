Ракитич согласовал условия контракта с Атлетико

Новости спорта:Иван Ракитич согласился перейти в мадридский клуб.

Попытки Атлетико подписать полузащитник Барселоны Ивана Ракитича увенчались успехом. По информации Marca, хорват согласился на условия мадридского клуба и готов перебраться на Ванда Метрополитано.

Теперь "матрасникам" предстоит согласовать сумму трансфера и другие детали с Барселоной.

Нынешний контракт Ракитича истекает в июне 2021 года. В этом сезоне хорват сыграл в 30 матчах каталонцев, отметившись четырьмя результативными передачами.

Ранее Ракитич рассказал, что хотел покинуть Барселону при Вальверде.