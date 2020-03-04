Михайличенко пролил свет на уход Кадара из Динамо

Новости спорта:Динамо за трансфер защитника получило 2,5 миллиона евро.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал уход центрального защитника Томаша Кадара в Шаньдун Лунэн. Коуч киевлян подчеркнул, что у венгра не было желания оставаться в Киеве.

«Для того, чтобы играть в киевском Динамо, недостаточно просто подписать контракт — нужно очень хотеть выходить на футбольное поле. Если нет такого желания и есть предложения от других команд — мы никого не держим. Именно поэтому Кадар сейчас играет в Китае».

Прошлым летом Кадар мог перебраться в питерский Зенит за 8 миллионов, однако трансфер не состоялся, хотя сам игрок был не против уйти. В январе Томаш был близок к переходу в Фехервар, однако защитник опроверг эту информацию.

На сборе в турецком Белеке Кадар был переведен в дубль Динамо из-за грубости в адрес коуча киевлян Алексея Михайличенко. Конфликт между футболистом и тренером состоялся во время тренировочного процесса — венгр при всей команде нагрубил главному тренеру Динамо.

Напомним, что Кадар на постоянной основе перешел в Шаньдун Лунэн. Динамо за трансфер защитника получило 2,5 миллиона евро.

Венгр выступал за Динамо с февраля 2017 года. В нынешнем сезоне Кадар провел 20 матчей за Динамо, отметившись одной результативной передачей.

Динамо на данный момент с 42 очками в активе занимает второе место в Премьер-лиге. В субботу, 7 марта, команда Михайличенко сыграет против Александрии на выезде.