Челси присматривается к защитнику Порту

Новости спорта:27-летний бразилец должен стать заменой Маркосу Алонсо.

Челси заинтересован в переходе защитника Порту Алексе Теллеса. Отмечается, что 27-летний бразилец должен стать прямой заменой Маркосу Алонсо, за которым пристально наблюдает Интер.

На данный момент продолжаются переговоры между представителями Челси и агентом левого защитника. Контракт Теллеса с португальским клубом истекает в 2021 году, но в соглашении есть пункт о сумме выкупа. Клаусула игрока составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Теллес провел в составе португальского клуба 39 матчей, отметившись 10 голами.

Порту в Примейре идет на первом месте, опережая Бенфику на одно очко. В следующем туре 7 марта Драконы сыграют с Риу Аве.

Челси на данный момент занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. 8 марта команда Фрэнка Лэмпарда сразится против Эвертона.