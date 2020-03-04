Скачать
Среда, 04.03.2020
Украина в Лиге Наций: календарь матчей
Украина в Лиге Наций: календарь матчей
Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ
Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ
Заря - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Заря - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Вратарь-герой отбил 5 пенальти в четвертьфинале Кубка Германии (Видео)
Вратарь-герой отбил 5 пенальти в четвертьфинале Кубка Германии (Видео)

Мариуполь разгромил Ворсклу в матче УПЛ (Видео)

Мариуполь разгромил Ворсклу в матче УПЛ (Видео)
17:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта:Футболисты "Мариуполя" уверенно победили в среду полтавскую "Ворсклу" (3:0) в 21-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Мячи на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе забили Дмитрий Мишнев (32-я минута, с пенальти), Дмитрий Топалов (47) и Сергей Чоботенко (80).

На 90+4 минуте у "Мариуполя" с поля удален Назарий Муравский.

Лучшие моменты 1-го тайма:

лучшие моменты 2-го тайма:

Сегодня также пройдут оставшиеся поединки 21-го тура. Луганская "Заря" встречается со "Львовом" (начало в 17.00, будет транслировать телеканал "Униан-ТВ"), донецкий "Олимпик" - с черниговской "Десной" (17.00, "Футбол 2"), донецкий "Шахтер" - с "Днепром -1" (19.30," Футбол 1 "), а львовские "Карпаты" - с "Александрией" (19.30, "Униан-ТВ").

В 22-м туре УПЛ VAR будут используют на матчах в Чернигове и Днепре

Начался тур вчера. Киевские динамовцы одолели на НСК "Олимпийский" ковалевский "Колос" - 2:0.

Голы: Фран Соль (40), Виктор Цыганков (55).

Турнирное положение: "Шахтер" - 53 очка (после 20-ти игр), "Динамо" - 42 (21), "Заря" - 40 (20), "Десна" - 36 (20), "Александрия" - 34 ( 20), "Колос" - 26 (21), "Мариуполь" - 25 (21), "Днепр-1" - 22 (20), "Львов" - 19 (20), "Олимпик" - 18 (20), "Ворскла" - 17 (21), "Карпаты" - 12 (20).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, Видео, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
02 Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
03 Динамо - Колос: незасчитанный гол Кожушко (Видео)
04 Тренер сборной Германии похвалил Андрея Шевченко
05 Динамо - Колос: Цыганков забил второй гол в ворота гостей (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь