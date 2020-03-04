Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)

Новости спорта:Шахтер разгромил Днепр-1 в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 4:1 победили "Днепр-1" в предпоследнем поединке 21-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

На ОСК "Металлист" в Харькове мячи забили Сергей Кривцов (4-я минута), Владимир Адамюк (9 - автогол), Тайсон (19), Евгений Коноплянка (23) - у "Шахтера"; Владислав Супряга (82, с пенальти) - в составе "Днепра-1".

В заключительном поединке 21-го тура львовские "Карпаты" играют с "Александрией".

Турнирное положение: "Шахтер" - 56 очков (после 21-й игры), "Заря" - 43 (21), "Динамо" - 42 (21), "Десна" - 39 (21), "Александрия" - 34 ( 20), "Колос" - 26 (21), "Мариуполь" - 25 (21), "Днепр-1" - 22 (21), "Львов" - 19 (21), "Олимпик" - 18 (21), "Ворскла" - 17 (21), "Карпаты" - 12 (20).

Шахтер — Днепр-1 4:1

Голы: Кривцов, 5, Адамюк, 9 (автогол), Тайсон, 19, Коноплянка, 24 — Супряга, 82 (с пенальти)

Лучшие моменты первого тайма.

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов (Бондарь, 60), Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко — Тете, Тайсон, Коноплянка (Бондаренко, 70) — Мораес (Фернандо, 74)

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал — Кравченко (Батагов, 63), Ди Франко — Чичиков (Тейлор, 46), Вакулко, Назаренко — Хобленко (Супряга, 46)

Предупреждения: Бондарь — Логинов, Ди Франко, Назаренко, Шаповал