Секрет успеха: как осчастливить футбольного фаната (Видео)

В поединке первого группового этапа Кубка Либертадорес бразильский Фламенго обыграл колумбийский Атлетико Хуниор (1:2).
Несмотря на то, что главная звезда "красно-черных" Габриэл Барбоса не отличился голом, он стал героем данной встречи.
После окончания игры фанат Атлетико выбежал на поле, чтобы пожать руку Габиголу.
"Gabigol hj não é apenas um ídolo no Brasil, é um ídolo no continente" pic.twitter.com/DKB5RKQLJt— FLAMENGO MINHA PAIXÃO! (@FlaePaixao) March 5, 2020
Бразилец защитил парня от стюартов, подарил ему свои бутсы и футболку.
Напомним, Фламенго выкупило контракт Габигола у Интера в конце января.