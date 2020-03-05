Секрет успеха: как осчастливить футбольного фаната (Видео)

Новости спорта:Лидер Бразильского Фламенго Габриэл Барбоса отличился значимым поступком в матче Кубка Либертадорес.

В поединке первого группового этапа Кубка Либертадорес бразильский Фламенго обыграл колумбийский Атлетико Хуниор (1:2).

Несмотря на то, что главная звезда "красно-черных" Габриэл Барбоса не отличился голом, он стал героем данной встречи.

После окончания игры фанат Атлетико выбежал на поле, чтобы пожать руку Габиголу.

"Gabigol hj não é apenas um ídolo no Brasil, é um ídolo no continente" pic.twitter.com/DKB5RKQLJt — FLAMENGO MINHA PAIXÃO! (@FlaePaixao) March 5, 2020

Бразилец защитил парня от стюартов, подарил ему свои бутсы и футболку.

Напомним, Фламенго выкупило контракт Габигола у Интера в конце января.