Захватить власть в футболе: Владельцы Ман Сити нацелились на французский клуб

Новости спорта:Шейхи хотят усилить свое влияние в европейском футболе.

Компания City Football Group, владеющая Манчестер Сити, планирует приобрести очередной футбольный клуб. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, холдинг может приобрести команду Нанси, которая выступает во втором дивизионе чемпионата Франции. После 27 туров клуб идет на 14-м месте в Лиге 2.

Стороны близки к договоренности. Единственное условие со стороны Нанси - президентом клуба по-прежнему останется Жак Руссело. Он будет занимать эту должность еще как минимум два года.

Напомним, что компании City Football Group, контролируемой крупными финансистами из ОАЭ, также принадлежат ФК Жирона (Испания), Нью-Йорк Сити (США), Мельбурн Сити (Австралия) и другие команды.

Ранее сообщалось, что УЕФА на два сезона исключил Манчестер Сити из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.