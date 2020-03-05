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Полиция Парагвая задержала Роналдиньо

Полиция Парагвая задержала Роналдиньо
11:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Легендарный "волшебник" вновь угодил в скандал в связи с документальными проблемами.

Легенда каталонской Барселоны и сборной Бразилии Роналдьньо задержан полицией Парагвая. Об этом сообщает AS.

Футболист приехал в столицу страны Асунсьон, чтобы принять участие в благотворительной акции. Однако в номер бразильца неожиданно ворвалась полиция.

Стражи правопорядка провели обыск в комнате футболиста и обнаружили там поддельные паспорта.

Пятого марта Роналдиньо с братом, который также был с ним в Асунсьоне, должны явиться для дачи показаний в прокуратуру.

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ФК Барселона, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Роналдьньо.
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