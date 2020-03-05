Полиция Парагвая задержала Роналдиньо

Новости спорта:Легендарный "волшебник" вновь угодил в скандал в связи с документальными проблемами.

Легенда каталонской Барселоны и сборной Бразилии Роналдьньо задержан полицией Парагвая. Об этом сообщает AS.

Футболист приехал в столицу страны Асунсьон, чтобы принять участие в благотворительной акции. Однако в номер бразильца неожиданно ворвалась полиция.

Caso Ronaldinho: Fue allanada la suite donde está hospedado Ronaldinho. Se encontraron, documentos varios, C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano. Investigación en curso. pic.twitter.com/jGO4ZoHNWn — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020

Стражи правопорядка провели обыск в комнате футболиста и обнаружили там поддельные паспорта.

Пятого марта Роналдиньо с братом, который также был с ним в Асунсьоне, должны явиться для дачи показаний в прокуратуру.