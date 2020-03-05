Судейские назначения: кто обслужит матчи 22-го тура Favbet Лиги

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объявил о назначении судей на матчи 22-го тура Favbet Лиги. Система VAR будет использована на поединках Десна — Заря и СК Днепр-1 — Мариуполь.
22-й тур
7 марта
14:00. Ворскла — Олимпик — Дмитрий Кутаков (Киевская область).
14:00. Десна — Заря — Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR — Виталий Романов (Днепр)
17:00. Александрия — Динамо — Юрий Можаровский (Львов)
8 марта
14:00. Львов — Карпаты — Виктор Копиевский (Кропивницкий)
17:00. Колос — Шахтер — Ярослав Козык (Мукачево)
17:00. Днепр — Мариуполь — Евгений Арановский (Киев), арбитр VAR — Сергей Бойко (Киевская обл.)
Напомним, что из-за технической неготовности стадиона Ника в Александрии, система VAR будет работать в Днепре и Чернигове.
После 21 сыгранного тура Шахтер возглавляет турнирную таблицу Favbet Лиги. Горняки набрали 56 очков и опережают ближайшего преследователя Зарю на 13 очков.
На последнем месте турнирной таблицы Карпаты. Отставание Львов от Ворсклы составляет пять очка.