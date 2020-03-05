Судейские назначения: кто обслужит матчи 22-го тура Favbet Лиги

Новости спорта:VAR не будет использован на матчах Шахтера и Динамо.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объявил о назначении судей на матчи 22-го тура Favbet Лиги. Система VAR будет использована на поединках Десна — Заря и СК Днепр-1 — Мариуполь.

22-й тур

7 марта

14:00. Ворскла — Олимпик — Дмитрий Кутаков (Киевская область).

14:00. Десна — Заря — Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR — Виталий Романов (Днепр)

17:00. Александрия — Динамо — Юрий Можаровский (Львов)

8 марта

14:00. Львов — Карпаты — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

17:00. Колос — Шахтер — Ярослав Козык (Мукачево)

17:00. Днепр — Мариуполь — Евгений Арановский (Киев), арбитр VAR — Сергей Бойко (Киевская обл.)

Напомним, что из-за технической неготовности стадиона Ника в Александрии, система VAR будет работать в Днепре и Чернигове.

После 21 сыгранного тура Шахтер возглавляет турнирную таблицу Favbet Лиги. Горняки набрали 56 очков и опережают ближайшего преследователя Зарю на 13 очков.

На последнем месте турнирной таблицы Карпаты. Отставание Львов от Ворсклы составляет пять очка.