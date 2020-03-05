Матчи чемпионата Украины по футболу могут перенести из-за коронавируса

Новости спорта:Руководство Премьер-лиги готово пойти на такие меры при необходимости.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что существует возможность переноса матчей чемпионата Украины или проведения их без зрителей из-за коронавируса.

"Мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Украины по этому вопросу. Ждем ответ. Также в постоянном контакте со спортивно-медицинским комитетом УАФ. Держим руку на пульсе.

Если у нас появятся причины для отмены или переноса матчей, то обязательно оперативно отреагируем", — сказал Дикий.

Ранее сообщалось, что матч Кубка Италии был отменен из-за коронавируса.