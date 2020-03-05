МЮ продлил контракт с резервистом Де Хеа

Новости спорта:Контракт с опытным кипером продлен еще на один сезон.

Манчестер Юнайтед продлил контракт с 37-летним вратарем Ли Грантом. Новое соглашение с опытным игроком будет действовать до конца сезона 2020/2021.

Грант в МЮ является третьим вратарем после Давида Де Хеа и Серхио Ромеро. Англичанин пополнил состав Красных дьяволов в июле 2018 года, перебравшись из Сток Сити за 1,5 миллиона фунтов.

37-летний футболист в текущем сезоне сыграл за Юнайтед один матч — против Астаны в групповом этапе Лиги Европы (1:2). Всего за МЮ Грант провел лишь две игры.

Команда Оле-Гуннара Сульшера на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Сегодня Юнайтед сыграет в пятом раунде Кубка Англии против Дерби Каунти