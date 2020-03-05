СМИ: УЕФА хочет создать "Летнюю Лигу чемпионов"

Новости спорта:Первый розыгрыш нового турнира могут провести уже следующим летом.

Руководство УЕФА планирует создать новый турнир, в котором сыграют ведущие европейские клубы. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, турнир в стиле Лиги чемпионов станет новой версией Международного кубка чемпионов, который обычно проходит летом. В данный момент УЕФА ведет переговоры с американской компанией Relevent Sport - промоутером Кубка чемпионов.

Футбольные функционеры хотят придать этому турниру официальный статус и уже разработали правила участия. Так, все команды разделят на группы по три участника в каждой. Клубы должны будут бороться за выход в плей-офф.

"Летняя Лига чемпионов" стартует в 2021 году и в течение первых восьми лет пройдет в США. Отмечается, что Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпуль и Тоттенхэм уже согласились участвовать в новом турнире.