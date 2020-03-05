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Кубок Италии может поменять формат из-за коронавируса

Кубок Италии может поменять формат из-за коронавируса
18:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Ответные полуфинальные матчи так и не состоялись.

На этой неделе ответные полуфинальны матчи Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" и "Наполи" - "Интер" были перенесены из-за коронавируса.

Теперь втиснуть их в график будет очень непросто из-за потенциальной загруженности "Ювентуса", "Интера" и "Наполи" в еврокубках. Хуже всего ситуация у "Интера", которому также надо сыграть перенесенный матч 25-го тура Серии А против "Сампдории".

Существует вариант, при котором ответные полуфиналы и финал Кубка Италии пройдут в конце мая в формате Финала четырех: в одном месте в течение недели.

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Ранее сообщалось о том, что до 4 апреля все матчи Серии А будут проходить без зрителей.

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ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, ФК Наполи, Футбол, Кубок Италии, Новости футбола.
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