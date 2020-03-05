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Эден Азар перенес операцию в США

Эден Азар перенес операцию в США
22:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Нападающий "Реала" Эден Азар был успешно прооперирован в Далласе (США), сообщает пресс-служба мадридского клуба.

За хирургическим вмешательством наблюдали члены медицинского штаба "сливочных". В ближайшие дни футболист будет находиться в больнице.

Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с "Леванте" (0:1), который состоялся 22 февраля. До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

Ранее сообщалось, что в случае хирургического вмешательства Азар пропустит остаток нынешнего сезона.

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Эден перешёл в "Реал" летом прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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ФК Реал, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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