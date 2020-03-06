Руни против своих: МЮ обыграл Дерби Каунти в 1/8 финала Кубка Англии (Фото, Видео)

Манчестер Юнайтед разгромил Дерби Каунти в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии (3:0).
На 33-й минуте счет точным ударом из-за пределов штрафной открыл Люк Шоу.
Окончательный счет установил автор дубля Одион Игало: первый гол нигериец забил на 41-й минуте, второй — на 70-й.
Полный матч в составе Баранов провел легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни. Играющий тренер Дерби отличился только желтой карточкой.
Обзор матча:
На очереди у Красных дьяволов — дерби против Манчестер Сити в ближайшее воскресенье, 8 марта.