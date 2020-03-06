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Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ

Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
12:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Один из сотрудников Ассоциации в своем комментарии рассказал о врачебной ошибке.

Динамо выступило с публичным заявлением по поводу вчерашних слов координатора допинг-контроля УАФ Максима Бецко.

В столичном клубе возмущены решением сотрудника Ассоциации поделиться конфиденциальными данными по делу об отстранении нападающего Артема Беседина с телеканалом Футбол 1.

«По правилам ни одна национальная ассоциация не может раскрывать информацию о ходе дела до официального заявления УЕФА, которое может быть опубликовано не раньше чем за 20 дней после того, как вступит в силу окончательное решение», — говорится в заявлении.

«Бесспорно, УАФ и все ее сотрудники, которые владеют какой-либо информацией о ходе и обстоятельствах антидопинговых дел, должны соблюдать условия конфиденциальности и нести ответственность за ее нарушение».

«Надеемся, что репутация Украины не пострадает из-за непрофессионализма Максима Бецко, который странным образом решил поделиться конфиденциальной информацией именно с каналом Футбол 1, а дисциплинарные органы УАФ начнут служебное расследование и привлекут всех виновных к ответственности за совершенное нарушение и неуважение к регламенту УЕФА и Кодекса ВАДА».

Бецко вчера заявил, что Беседину запрещенный препарат по ошибке предположительно выдал клубный врач Динамо. В пробе форварда был обнаружен фонтурацетам.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест по итогам игры с Мальме (3:4) и был отстранен на год. Наказание вступило в силу 19 декабря прошлого года.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Артем Беседин.
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