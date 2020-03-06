"Мог бы пропустить по старой дружбе": Руни подколол вратаря МЮ (Видео)

Новости спорта:Уэйн подколол голкипера МЮ после поражения в Кубке Англии.

Нападающий Дерби Каунти Уэйн Руни прокомментировал поражение от Манчестер Юнайтед (0:3) в 1/8 финала Кубка Англии.

"Серхио Ромеро (вратарь МЮ - прим.ред.) был не в настроении, мог бы и пропустить один мяч по старой дружбе. Юнайтед - отличная команда, но мы хотели выиграть. Просто наш соперник был лучшей командой в этот вечер.

Нам нужно было использовать созданные нами моменты, но, к сожалению, не сделали этого. Но игроки Дерби выступили достойно и оставили все силы на поле", - приводит слова Руни Goal.com.

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ROMEROpic.twitter.com/5SxswyaKco — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 6, 2020

Напомним, что в конце матча Руни исполнил опасный штрафной удар, однако Ромеро вытащил мяч из-под перекладины.