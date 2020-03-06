Скачать
Пятница, 06.03.2020
Украина огласила состав на мужской спринт в Нове-Место
Украина огласила состав на мужской спринт в Нове-Место
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Свитолина легко пробилась в четвертьфинал Монтеррея
Свитолина легко пробилась в четвертьфинал Монтеррея
Ломаченко и Усик - в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring
Ломаченко и Усик - в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring

Динамо ослабило Александрию перед очным матчем в УПЛ

Динамо ослабило Александрию перед очным матчем в УПЛ
12:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Роман Вантух не сыграет с Динамо по условиям арендного соглашения.

Защитник Александрии Роман Вантух не сыграет с Динамо по условиям арендного соглашения.

Минувшей зимой 21-летний украинец был арендован александрийцами до конца нынешнего сезона. С тех пор он провел за команду 2 матча и не отличался результативными действиями.

В течение первой части сезона Вантух выступал за Олимпик и сыграл в 11 матчах во всех турнирах.

Напомним, нападающий Динамо Владислав Супряга, играющий на правах аренды за Днепр-1, в недавнем матче чемпионата забил киевлянам три гола (1:3). Киевляне предположительно полностью не рассчитались за его трансфер.

Александрия примет Динамо завтра, 7 марта. Начало — в 17:00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, Новости футбола, Роман Вантух.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 5.03.20 (Фото, Видео)
02 "Телефон прослушивали": Бьорндален рассказал о слежке
03 Диллиан Уайт дал оценку Поветкину
04 Андрей Шевченко: Я в процессе переговоров о продлении контракта с УАФ
05 Решении о сроке дисквалификации Буяльского примут 6 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь