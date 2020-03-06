Динамо ослабило Александрию перед очным матчем в УПЛ

Новости спорта:Роман Вантух не сыграет с Динамо по условиям арендного соглашения.

Защитник Александрии Роман Вантух не сыграет с Динамо по условиям арендного соглашения.

Минувшей зимой 21-летний украинец был арендован александрийцами до конца нынешнего сезона. С тех пор он провел за команду 2 матча и не отличался результативными действиями.

В течение первой части сезона Вантух выступал за Олимпик и сыграл в 11 матчах во всех турнирах.

Напомним, нападающий Динамо Владислав Супряга, играющий на правах аренды за Днепр-1, в недавнем матче чемпионата забил киевлянам три гола (1:3). Киевляне предположительно полностью не рассчитались за его трансфер.

Александрия примет Динамо завтра, 7 марта. Начало — в 17:00.