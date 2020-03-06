Рибери восстановился от тяжелой травмы

Новости спорта:Франк Рибери вернулся в общую группу Фиорентины.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери, получивший травму в матче 14-го тура Серии А против Лечче (0:1), вернулся в общую группу Фиалок.

Француз в декабре перенес операцию на связках правой лодыжки и полностью восстановился после повреждения. Ранее ожидалось, что спортсмен выбыл лишь на несколько недель. Первоначальный диагноз был – повреждение первой/второй степени коллатеральной связки правой лодыжки.

Вингер перешел в состав Фиалок летом 2019 года на правах свободного агента. В текущем сезоне Рибери провел в составе Фиорентины 11 матчей во всех турнирах. Он забил два гола и отметился двумя результативными передачами.

Фиорентина располагается на 13-м месте турнирной таблицы Серии А. В активе Фиалок 29 очков. В следующем матче команда Джузеппе Якини сразится с Удинезе в перенесенном 26-м туре чемпионата Италии.