Без Клоппа: АПЛ назвала претендентов на лучшего тренера февраля

Новости спорта:Руководство Премьер-лиги выделило четырех номинантов.

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте назвала имена специалистов, претендующих на приз лучшем тренеру месяца в чемпионате по итогам февраля.

В список впервые в нынешнем сезоне не попал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который в предыдущих случаях лишь однажды не стал обладателем награды.

Также на приз не был номинирован рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, чья команда вместе с мерсисайдцами составляет пару лидеров первенства.

Список претендентов на приз выглядит следующим образом: Микель Артета («Арсенал»), Шон Дайч («Бёрнли»), Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Крис Уилдер («Шеффилд Юнайтед»).

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