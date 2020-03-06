Вратарь МЮ демонстрирует невероятную игру в Кубке Англии (Фото)

Новости спорта:Аргентинец Ромеро в Кубке Англии действует очень уверенно.

Основным вратарем в Манчестер Юнайтед является испанец Давид Де Хеа, поэтому Серихо Ромеро приходится мириться с ролью запасного.

Аргентинец получает игровое время лишь в Кубках Англии и Кубке Лиги.

В последние сезоны в FA Cup он сыграл 16 матчей, 13 из которых отстоял на ноль, а в остальных трех играх пропустил 4 мяча.

Sergio Romero for Man Utd in the FA Cup: 16 games

13 clean sheets

4 (!) goals conceded Bonkers record. pic.twitter.com/29aOwRWi6G — Squawka Football (@Squawka) March 6, 2020

Средняя статистика его - 0,25 пропущенных голов за поединок. Стоит отметить, что его наставник Оле Гуннер Сульшер попал в список номинантов на звание лучшего тренера месяца.