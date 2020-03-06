Вратарь МЮ демонстрирует невероятную игру в Кубке Англии (Фото)

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16:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинец Ромеро в Кубке Англии действует очень уверенно.

Основным вратарем в Манчестер Юнайтед является испанец Давид Де Хеа, поэтому Серихо Ромеро приходится мириться с ролью запасного.

Аргентинец получает игровое время лишь в Кубках Англии и Кубке Лиги.

В последние сезоны в FA Cup он сыграл 16 матчей, 13 из которых отстоял на ноль, а в остальных трех играх пропустил 4 мяча.

Средняя статистика его - 0,25 пропущенных голов за поединок.  Стоит отметить, что его наставник Оле Гуннер Сульшер попал в список номинантов на звание лучшего тренера месяца

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Кубок Англии, МЮ, Манчестер Юнайтед, Новости спорта, Новости футбола, Серхио Ромеро.
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