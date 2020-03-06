Вратарь МЮ демонстрирует невероятную игру в Кубке Англии (Фото)

Основным вратарем в Манчестер Юнайтед является испанец Давид Де Хеа, поэтому Серихо Ромеро приходится мириться с ролью запасного.
Аргентинец получает игровое время лишь в Кубках Англии и Кубке Лиги.
В последние сезоны в FA Cup он сыграл 16 матчей, 13 из которых отстоял на ноль, а в остальных трех играх пропустил 4 мяча.
Sergio Romero for Man Utd in the FA Cup:
16 games
13 clean sheets
4 (!) goals conceded
Bonkers record. pic.twitter.com/29aOwRWi6G
— Squawka Football (@Squawka) March 6, 2020
Средняя статистика его - 0,25 пропущенных голов за поединок. Стоит отметить, что его наставник Оле Гуннер Сульшер попал в список номинантов на звание лучшего тренера месяца.