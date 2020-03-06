Милан хочет купить одного из лучших центральных защитников Бундеслиги

Новости спорта:Упамекано может пополнить состав Милана.

Милан планирует подписать летом защитника РБ Лейпцига Дайота Упамекано. Спортивный директор итальянцев Массимилиано Мирабелли приступил к попыткам убедить француза перейти в Серию А.

Милан исключил возможность выкупа Симона Кьяера, который находится в аренде из Севильи. Россонери копят деньги на трансфер центрального защитника Лейпцига. Контракт Упамекано рассчитан до лета 2021 года и в нем прописана клаусула 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что французом интересуется Барселона. Руководство Барселоны рассматривает Упамекано в качестве замены Самюэлю Умтити, который может покинуть клуб в ближайшем будущем. Каталонцы хотели подписать француза уже зимой. Конкуренцию Блаугранас в борьбе за 21-летнего защитника готов составить Арсенал.

Дайот Упамекано сыграл в 27 матчах за РБ Лейпциг во всех турнирах сезона. Защитник также сыграл 10 игр за молодежную сборную Франции.

Милан занимает 7-е место в Серии А, набрав 36 очков после 25 матчей. РБ Лейпциг идет на втором месте Бундеслиги, набрав 49 очков в 24 турах.