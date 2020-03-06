Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку из 24 игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против сборных Франции и Польши..
Состав национальной команды:
Голкиперы: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Овьедо, Испания), Юрий Панькив (Александрия).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все – Шахтер), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – Шахтер), Игорь Харатин (Ференцварош, Венгрия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба – Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия).
Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция).
Примечательно, что дебютный вызов в национальную команду получил Игорь Харатин.