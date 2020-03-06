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Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей

Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
20:48 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Андрей Шевченко определился с футболистами на матчи против Франции и Польши.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку из 24 игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против сборных Франции и Польши..

Состав национальной команды:

Голкиперы: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Овьедо, Испания), Юрий Панькив (Александрия).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все – Шахтер), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – Шахтер), Игорь Харатин (Ференцварош, Венгрия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба – Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия).

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция).

Примечательно, что дебютный вызов в национальную команду получил Игорь Харатин.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Новости спорта, Новости футбола, Игорь Харатин.
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