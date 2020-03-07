Де Лаурентис доволен работой Гаттузо

Новости спорта:Гаттузо может остаться в Наполи и на следующий сезон.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис встретился с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо — диалог прошел позитивно.

Наставник команды и руководитель клуба обсудили стратегию на будущее, продлении контрактов отдельных игроков, а главное — Де Лаурентис сообщил о доверии к Дженнаро Гаттузо по итогам встречи.

В данный момент у коуча действует контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на один год. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество.

Гаттузо возглавил Наполи в декабре прошлого года. В данный момент неаполитанцы находятся на шестом месте турнирной таблицы Серии А, а также играют в плей-офф Лиги чемпионов, где в первом матче с Барселоной была зафиксирована ничья — 1:1.