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Юрген Клопп назвал слабое место Ливерпуля

Юрген Клопп назвал слабое место Ливерпуля
09:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Юрген Клопп пожаловался на сложности с вратарями.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не рад, что Алиссон Беккер пропустит матч с Борнмутом и может не сыграть с Атлетико из-за повреждения, однако верит в сменщика бразильца – Адриана Сан-Мигеля.

"У Ливерпуля не лучшая ситуация с вратарями, но у нас есть Адриан и есть Энди Лонерган", — цитирует Клоппа Goal.

"Кайомхин Келлехер тоже травмирован. Но Адриан выдавал суперматчи за нас в этом сезоне. Так что хоть и не хорошо терять игрока уровня Алиссона, у нас есть замена, к счастью".

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Сегодня Ливерпуль сыграет против Борнмута в Премьер-лиге, а уже 11 марта примет Атлетико в Лиге чемпионов. "Красным" нужно отыгрываться после поражения 0:1 на выезде.

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Юрген Клопп, Новости спорта, Новости футбола, Адриан, Алиссон.
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