Экс-игрок Шахтера может вернуться в Арсенал

Новости спорта:Артета не против вернуть Мхитаряна в Арсенал.

Полузащитник Генрих Мхитарян по окончанию сезона вновь может оказаться востребованным в Арсенале – тренер команды Микель Артета не исключает такую возможность.

"Мне всегда нравился Мхитарян. Он из тех игроков, которые подойдут любой команде, если они в оптимальной форме. Генриху нужно постоянство, это то, что мы будем оценивать. Вероятность его возвращения есть, мы ее рассмотрим", — цитирует Артету Goal.

Генрих перешел в Арсенал в январе 2018 года из Манчестер Юнайтед в обмен на Алексиса Санчеса.

В нынешнем сезоне он сыграл в трех из четырех матчей Арсенала в Премьер-лиге в августе, после чего был отдан в аренду в Рому до конца кампании.

В столице Италии армянин забил шесть голов и сделал три результативных передачи в 17 матчах во всех турнирах.