Интер хочет ослабить Наполи

Новости спорта:Милик заинтересовал миланский Интер.

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает FC Inter News.

По информации источника, «Интер» рассчитывает приобрести форварда по сниженной цене, так как срок действия контракта Милика с неаполитанским клубом истекает в конце следующего сезона.

Отмечается, что на данный момент польский нападающий не ведёт с «Наполи» переговоры о продлении соглашения. Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Милик принял участие в 16 матчах итальянской Серии А и забил 9 голов. «Наполи» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований на данный момент является «Лацио».