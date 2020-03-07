В АПЛ матчи могут пройти без зрителей из-за коронавируса

Новости спорта:АПЛ готова пойти по пути Серии А.

Английская Премьер-лига рассматривает различные сценарии защиты общества от эпидемии коронавируса.

Матчи чемпионата могут проходить при пустых трибунах, что обсуждается в кругу спортивных властей и трансляторов АПЛ.

При этом руководство Лиги также рассматривает вариант, при котором вход на стадион ограничат для людей старше 70 лет — части населения, которая чаще других подвергается инфекции COVID-19.

Пока Премьер-лига не переносила матчи чемпионата, но решила отказаться от предматчевых рукопожатий между футболистами играющих команд.