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В АПЛ матчи могут пройти без зрителей из-за коронавируса

В АПЛ матчи могут пройти без зрителей из-за коронавируса
12:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:АПЛ готова пойти по пути Серии А.

Английская Премьер-лига рассматривает различные сценарии защиты общества от эпидемии коронавируса.

Матчи чемпионата могут проходить при пустых трибунах, что обсуждается в кругу спортивных властей и трансляторов АПЛ.

При этом руководство Лиги также рассматривает вариант, при котором вход на стадион ограничат для людей старше 70 лет — части населения, которая чаще других подвергается инфекции COVID-19.

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Пока Премьер-лига не переносила матчи чемпионата, но решила отказаться от предматчевых рукопожатий между футболистами играющих команд.

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АПЛ, Ливерпуль, Новости спорта, Новости футбола.
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