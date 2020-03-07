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УЕФА рассматривает возможность переноса матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

УЕФА рассматривает возможность переноса матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
13:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Коронавирус может помешать проведению матча Лиги чемпионов.

УЕФА может перенести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" — "Боруссия" Д, сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство организации рассматривает вариант с переносом встречи на неделю — с 11 марта на 17-е или 18-е марта. Причиной переноса матча является коронавирус, который стремительно распространяется по Европе. Также УЕФА рассматривает возможность проведения игры в другом регионе Франции или перенос встречи в другую страну. Напомним, в первом матче парижане уступили "шмелям" со счётом 1:2.

Ранее стало известно, что встреча 28-го тура французской Лиги 1 "Страсбург" — "Пари Сен-Жермен" перенесена на неопределённую дату из-за угрозы коронавируса COVID-19. Матч должен был состоятся в Страсбурге на стадионе "Стад де ла Мено" сегодня, 7 марта, и начаться в 17:30(время киевское).

Ранее сообщалось что, ПСЖ намерен переманить лидера Лацио.

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