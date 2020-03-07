Роналдиньо во второй раз арестовали в Парагвае (Видео)

Новости спорта:Экс-игрока сборной Бразилии вновь задержали по делу о поддельном паспорте.

Легендарный бразильский игрок Роналдиньо вновь был арестован в парагвайском Асунсьоне по делу о въезде в страну по фальшивому паспорту, сообщает AFP.

Роналдиньо с братом были задержаны в среду в отеле, после чего их более семи часов допрашивал прокурор, после чего их отпустили.

Но в пятницу вечером по местному времени, через несколько часов после дачи показаний в суде, бразильский футболист и его брат вновь были доставлены в штаб-квартиру Национальной полиции.

Генеральная прокуратура выдала ордер на арест Роналдиньо и его брата Роберто де Ассиса Морейры, обвинив бывшего игрока сборной Бразилии в использовании поддельного документа.

Чемпион мира-2002 был приглашен в столицу Парагвая благотворительным детским фондом и для продвижения своей новой книги. Их фальшивые документы были обнаружены по прибытии в аэропорт Асунсьона.