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Вингер Шахтера Тете поведал о своем будущем в клубе

Вингер Шахтера Тете поведал о своем будущем в клубе
14:22 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Бразильский талант Тете не намерен покидать донецкий клуб в ближайшем будущем.

Вингер "Шахтера" Тете ответил на вопрос журналистов о том, не намерен ли он покинуть донецкий клуб в текущем году.

"Сейчас я думаю только об игре за "Шахтер". Трансферные вопросы я оставляю на рассмотрение своему агенту. Это то, что он и сам советует делать мне, поэтому я беспокоюсь исключительно о своем уровне игры, а он в это время заботится обо всем остальном. Повторюсь, я сосредоточен на "Шахтере" и всегда хочу показывать свой максимум здесь", - сказал Тете.

Напомним, в зимнее трансферное окно ходили слухи об интересе к Тете со стороны "Баварии".

Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера может вернуться в Арсенал.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Тете.
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