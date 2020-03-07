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Роналдиньо в наручниках: в Сети появились кадры, как легенду футбола ведут в участок (Видео)

Роналдиньо в наручниках: в Сети появились кадры, как легенду футбола ведут в участок (Видео)
21:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист влип в серьезные неприятности в Парагвае.

Легенда сборной Бразилии и каталонской Барселоны Роналдиньо несколько дней назад был арестован полицией Парагвая за поддельные документы.

В номере отеля, где проживал Роналдиньо со своим братом провели обыск, в ходе которого обнаружили поддельные паспорта, благодаря которым футболист и его брат попали в Парагвай.

В Сети появилось видео, на котором бывшего футболиста в наручниках ведут в полицейский участок.

Роналдиньо во второй раз арестовали в Парагвае (Видео)

Стоит отметить, что экс-игрок был приглашен в столицу Парагвая благотворительным детским фондом и для продвижения своей новой книги.

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Футбол, Видео, Роналдиньо, Новости футбола.
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