Роналдиньо в наручниках: в Сети появились кадры, как легенду футбола ведут в участок (Видео)

Новости спорта:Футболист влип в серьезные неприятности в Парагвае.

Легенда сборной Бразилии и каталонской Барселоны Роналдиньо несколько дней назад был арестован полицией Парагвая за поддельные документы.

В номере отеля, где проживал Роналдиньо со своим братом провели обыск, в ходе которого обнаружили поддельные паспорта, благодаря которым футболист и его брат попали в Парагвай.

В Сети появилось видео, на котором бывшего футболиста в наручниках ведут в полицейский участок.

Стоит отметить, что экс-игрок был приглашен в столицу Парагвая благотворительным детским фондом и для продвижения своей новой книги.