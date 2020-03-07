Роналдиньо в наручниках: в Сети появились кадры, как легенду футбола ведут в участок (Видео)

Легенда сборной Бразилии и каталонской Барселоны Роналдиньо несколько дней назад был арестован полицией Парагвая за поддельные документы.
В номере отеля, где проживал Роналдиньо со своим братом провели обыск, в ходе которого обнаружили поддельные паспорта, благодаря которым футболист и его брат попали в Парагвай.
В Сети появилось видео, на котором бывшего футболиста в наручниках ведут в полицейский участок.
Ronaldinho algemado. pic.twitter.com/1EKTWqg9yG
— Sem Firulas (@sem_firulas) March 7, 2020
Стоит отметить, что экс-игрок был приглашен в столицу Парагвая благотворительным детским фондом и для продвижения своей новой книги.